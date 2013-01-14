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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 23:55 BJT

美国热股: 日本政府开始调查波音787客机两度漏油事件

路透1月14日 - 日本国土交通省已就日本航空波音 787梦想客机两次漏油事件的原因展开调查.在787客机发生了包括电池起火等一系列事故后,美国当局已经先行对该客机展开多方面调查.

波音周一早盘上涨0.85%,报76.01美元.(完)
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