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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 23:39 BJT

美国热股: 戴尔上涨逾2%,消息称TPG与Silver Lake料联手买入戴尔

路透1月15日 - 两位熟悉情况的消息人士对路透表示,戴尔 正同私募股权机构洽谈私有化问题.华尔街日报援引未具名消息人士的话称,德州太平洋集团(TPG) 和Silver Lake 料会联手提出收购报价,并且其有可能与养老基金等其他投资者展开合作.

戴尔周二早盘劲扬2.60%,报12.60美元.(完)

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