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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 23:41 BJT

美国热股: Express上调第四季及2012年全年财测,大涨20%

路透1月15日 - 服装零售商Express 上调第四季和2012年全年获利预估,称假日季销售强劲,且电子商务业务实现增长.

Express周二早盘大涨20%,报16.88美元.(完)

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