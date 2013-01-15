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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 00:15 BJT

美国热股: Multi-Fineline暴跌逾20%,之前表示第一季毛利润率料低于预期

路透1月15日 - Multi-Fineline Electronix 预计第一季毛利润率将在8.5%,低于之前预估的约10%-12%.Multi-Fineline表示,该公司在接近第一季度尾段时通过降低产量来管理运营资本和闲置劳工成本.

Multi-Fineline周二早盘暴跌21.7%,报16.65美元.(完)

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