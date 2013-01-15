美国热股: Multi-Fineline暴跌逾20%,之前表示第一季毛利润率料低于预期

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
路透1月15日 - Multi-Fineline Electronix 预计第一季毛利润率将在8.5%,低于之前预估的约10%-12%.Multi-Fineline表示,该公司在接近第一季度尾段时通过降低产量来管理运营资本和闲置劳工成本.
Multi-Fineline周二早盘暴跌21.7%,报16.65美元.(完)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月6日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.7 7亿台币；上交易日修正后为买超114.64亿台币。 三大法人今日合计卖超5.45亿台币，上交易日修正后为买超136.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/6 -0.77 -5.45 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +113.87 +130.70 2017 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12