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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 00:07 BJT

美国热股: Lululemon称当季瑜伽服装店料表现低迷,股价早盘下挫

路透1月15日 - 运动服装零售商Lululemon Athletica 周一表示,预计当季(包括关键假日购物季在内)的旗下瑜伽服装商店成长料大幅放缓.

Lululemon Athletica周二早盘下跌4%,报68.23美元.(完)

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