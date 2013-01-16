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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 22:58 BJT

美国热股: 波音盘初下挫,日本两家航空公司停飞787机型

路透1月16日 - 一架波音 787客机紧急迫降后,日本两家主要航空公司周三决定停飞波音787飞机,加深了对于这一机型飞机的安全担忧.许多人将这一飞机视为商用航空业的未来.

波音周三盘初下挫2.74%,报74.17美元.(完)
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