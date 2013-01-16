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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 23:22 BJT

美国热股: 纽约梅隆银行早盘下挫,此前公布的第四季获利符合华尔街预估

路透1月16日 - 纽约梅隆银行 称第四季获利上扬23%,与华尔街预估一致,因投资管理和表现费用上升.

纽约梅隆银行周三早盘微跌0.78%,报26美元.(完)
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