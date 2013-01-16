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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 23:35 BJT

美国热股: 摩根士丹利早盘上涨,之前消息称其将分三年发放高收入雇员奖金

路透1月16日 - 熟悉情况的消息人士称,摩根士丹利 解雇了大宗商品部门的两位副总裁和另外一或两名雇员,这是其全球范围内裁员与成本削减计划的一部分.

三位知情人士周二表示,摩根士丹利将用三年的时间支付高收入雇员2012年的奖金,这将令物质激励更加契合股东的利益,并增加雇员离职的难度.

摩根士丹利周三早盘上扬0.13%,报20.55美元.(完) (编译 洪曦; 审校 李军)
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