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市场报道 | 2013年 1月 16日 星期三 23:43 BJT

美国热股: 通用汽车下挫,之前称今年营业利润料温和上升

路透1月16日 - 通用汽车 预计今年营业利润将会"温和"上扬,各区域业绩预计均会改善,因受到新车型和中美市场需求升温的扶助.

通用汽车周三早盘下跌1.28%报,29.32美元.(完)
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