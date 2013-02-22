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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 22:45 BJT

美国热股: 惠普季度业绩优于预期,盘初大涨逾7%

路透2月22日 - 全球最大个人电脑(PC)生产企业惠普 周四公布季度业绩优于预期,至少六家券商调高该股目标价,不过分析师称惠普存在的问题还远没有解决.

在周五盘初交易中,惠普股价大涨7.71%,至18.41美元.(完)

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