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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 23:03 BJT

美国热股: 美国国际集团第四季业绩优于分析师预期,早盘股价劲扬

路透2月22日 - 美国国际集团 公布的第四季业绩优于分析师预期,但该公司执行长本默切(Robert Benmosche)称,一些雇员的奖金今年将减少,因公司没有达到所有绩效目标.

在周五早盘交易中,美国国际集团股价涨3.99%,至38.82美元.(完)

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