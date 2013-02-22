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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 23:04 BJT

美国热股: Grupo Gigante提出收购Office Depot墨西哥分支的50%股权

路透2月22日 - 墨西哥零售企业Grupo Gigante 周四表示,已提出以87.8亿墨西哥披索(合6.87亿美元)收购美国办公用品连锁店Office Depot 墨西哥分支的50%股权.

在周五盘初交易中,Office Depot大涨5.77%,至4.21美元.(完)

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