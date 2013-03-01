美国热股：Facebook决定从微软购买广告技术，以与谷歌展开竞争

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透3月1日 - Facebook 周四表示，已决定从微软 购买可以衡量其网站广告效率的广告技术。这项技术应有助于Facebook与谷歌 在在线广告收入方面的竞争。
三位知情人士周四表示，欧盟竞争监管机构计划在3月底前将向微软开出罚单，这与微软10多年前在欧洲的反垄断竞争相关。
在周五早盘交易中，微软跌0.61%，Facebook下滑1.13%,谷歌下挫0.21%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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