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中国财经报道 | 2013年 3月 1日 星期五 23:27 BJT

美国热股：Facebook决定从微软购买广告技术，以与谷歌展开竞争

路透3月1日 - Facebook 周四表示，已决定从微软 购买可以衡量其网站广告效率的广告技术。这项技术应有助于Facebook与谷歌 在在线广告收入方面的竞争。

三位知情人士周四表示，欧盟竞争监管机构计划在3月底前将向微软开出罚单，这与微软10多年前在欧洲的反垄断竞争相关。

在周五早盘交易中，微软跌0.61%，Facebook下滑1.13%,谷歌下挫0.21%。(完)
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