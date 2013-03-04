版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 4日 星期一 23:15 BJT

美国热股：康菲石油国际称加拿大政府限制加大了出售油砂权益权益的难度

路透3月4日 - 一直以来寻求减持其加拿大油砂权益的康菲石油国际(ConocoPhillips) 表示，加拿大政府限制外国资本投资该国资源行业的措施，加大了部分买家购买康菲石油国际油砂权益的难度。

在周一早盘交易中，康菲石油国际跌0.84%，至57.77美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐