版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 23:26 BJT

美国热股：英利绿色能源连续第六季录得亏损，早盘重挫5%

路透3月4日 - 中国最大的太阳能设备生产企业之一英利绿色能源 公布连续第六季录得亏损，因太阳能板价格连续四年下滑，迫使该公司冲减库存价值。

在周一早盘交易中，英利绝色能源重挫5%，报2.28美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐