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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 23:44 BJT

美国热股：飞鹤国际将与Diamond Infant合并，前者股价大涨近2%

路透3月4日 - 中国婴幼儿配方食品及奶粉生产企业飞鹤国际 表示，将与私人拥有的企业Diamond Infant Formula Holding Ltd.合并。

Diamond Infant将以每股7.40美元收购飞鹤股票。

在周一早盘交易中，飞鹤国际涨1.99%，至7.15美元。(完)
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