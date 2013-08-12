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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 20:48 BJT

美国热股：BLACKBERRY称正考虑建立合资企业等多种方案，盘前暂停交易

路透8月12日 - 加拿大智能手机制造商BLACKBERRY 表示，已成立委员会考虑别的策略，包括建立合资企业、与其它公司合作或出售公司。公司的美国存托股份(ADS)盘前暂停交易。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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