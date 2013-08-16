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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:02 BJT

美国热股：戴尔盘后下跌，投资者伊坎向法院申请加快审理其对该公司诉讼

路透8月16日 - 维权投资者伊坎(Carl Icahn)周五将申请特拉华法院加快审理他对戴尔 提起的诉讼，这是他数月来为阻止戴尔执行长Michael Dell收购该公司的一个关键性举措。Michael Dell欲斥资248亿美元收购戴尔并将其私有化。戴尔是全球第三大个人电脑制造商。

戴尔周四公布季度获利骤降72%，因PC销售仍持续下滑。

公司股价周四收报13.70美元，盘后跌0.6%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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