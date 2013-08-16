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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:19 BJT

美国热股：SAREPTA盘前大涨逾10%，Baird维持公司表现优于大盘的评级

路透8月16日 - Baird分析师Brian Skorney重申他给予SAREPTA THERAPEUTICS 评级为“表现优于大盘”，称公司仍然因杜氏肌萎缩症治疗药物eteplirsen中获益。此前另一竞争对手药物公布的数据引发一些对药物疗效的担忧。杜氏肌萎缩症是一种罕见的失调症，会导致肌肉萎缩，主要发生在年轻人当中。

Skorney称，Prosensa Holding NV 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 联手研发的药物drisapersen公布的最新数据显示，他们的产品存在临床、监管和商业方面的新风险。

SAREPTA THERAPEUTICS股价周四收报32.04美元，盘前升10.7%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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