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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:20 BJT

美国热股：美铝盘前下跌，此前股票评级遭美银美林下调

路透8月16日 - Theflyonthewall.com称，美银美林将美国铝业(Alcoa) 评级从“中性”下调至“表现不及大盘”。

美铝周三晚间表示，暂时减少巴西炼厂的产量，并永久关闭在纽约州Massena的部分设备。

公司股价周四收报8.16美元，盘前跌1.7%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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