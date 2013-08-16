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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:28 BJT

美国热股：应用材料盘前下跌，此前公司称本季晶圆代工客户将暂缓支出

路透8月16日 - 美应用材料(Applied Materials) 周四称，预期本季晶圆代工业客户将暂缓支出，因其转为生产较小型芯片。

公司股价周四收报15.32美元，盘前跌1.5%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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