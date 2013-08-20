版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 20:36 BJT

美国热股：LIGHTINTHEBOX盘前跌37%，此前预期本季营收料将低于预期

路透8月20日 - 在线零售商LIGHTINTHEBOX HOLDING CO LTD 公布第二季获利低于分析师预期，因成本上升。公司并预期本季营收将低于预期。

公司股价周一收报19.27美元，盘前跌37%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐