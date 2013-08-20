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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 20:39 BJT

美国热股：百思买盘前升9%，此前公布季度获利增加

路透8月20日 - 全球最大的消费电子连锁企业--百思买(Best Buy) 公布季度获利增加，因成本下降抵消了营收不佳的影响。

公司股价周一收报30.73美元，盘前涨9%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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