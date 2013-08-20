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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 20:40 BJT

美国热股：家得宝盘前走强，因公司季度业绩超预期并上调本财年财测

路透8月20日 - 家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.) 季度获利和营收均超预期，因美国楼市复苏。公司因此上调本财年财测。

公司股价周一收报75.21美元，盘前升4%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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