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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 20:48 BJT

美国热股：Tesla盘前上扬，此前公司Model S车获专业机构五星安全评分

路透8月20日 - 电动车制造商TESLA MOTORS INC 周一晚间表示，备受欢迎的Model S获美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)给予五星安全评级。NHTSA从未给过高于五星的安全评级，但在提供给生产商的汽车整体安全评分中会给出高于5颗星的评分。Tesla还表示，Model S整体安全评分为5.4颗星。

公司股价周一收报144.90美元，盘前升3%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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