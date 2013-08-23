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市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 21:09 BJT

美股热股：AEROPOSTALE盘前下跌，此前公司预期第三季将深度亏损

路透8月23日 - 青少年服装零售商AEROPOSTALE INC 周四预期第三季将深度亏损，并称商家普遍大幅打折的环境迫使公司下调价格，挫伤获利，这种情况还将延续到开学购物季。

美银美林下调公司评级，另有六家券商下调其目标价。

AEROPOSTALE周四收报10.98美元，盘前跌13.5%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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