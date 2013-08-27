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市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 20:59 BJT

美国热股：摩根大通盘前下跌，此前纽约法官判其支付5,000万美元赔偿

路透8月27日 - 纽约州一位法官裁定摩根大通 在违反与美国籍俄罗斯富翁Leonard Blavatnik合约一事上负有责任，在他所持有的一个账户中购入高风险的次贷证券。法官并命令摩根大通向Blavatnik支付5,000万美元赔偿，其中包含利息。

摩根大通股价周一收报51.80美元，盘前跌0.5%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)

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