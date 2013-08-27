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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 21:02 BJT

美国热股：麦当劳盘前下跌，此前其日本公司下调全年营收和获利目标

路透8月27日 - McDonald's Holdings Co (Japan) 下调全年营收和获利目标，此前公司公布上半年营业利润跌逾40%，营收下跌11.4%，主要原因是促销打折减少。麦当劳 拥有该公司49.9%的股份。

麦当劳股价周一收报95.31美元，盘前跌0.3%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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