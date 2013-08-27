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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 21:04 BJT

美国热股：维权投资者Daniel Loeb增持苏富比股份

路透8月27日 - 周一公布的一份监管文件显示，维权投资者Daniel Loeb增持苏富比(Sotheby's) 股份至5.7%。Loeb的对冲基金在递交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，有意与苏富比董事会或管理层就策略和领导层变更等事宜进行沟通。

苏富比股价周一收报47.21美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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