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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 21:26 BJT

美国热股：英利绿色能源盘前上涨，公司正降低对欧洲市场的依赖

路透8月30日 - 英利绿色能源 预期下半年来自中国、日本和美国的需求将推动光伏面板销量，成为又一家降低对欧洲市场依赖性的中国光伏面板企业。中国光伏企业出口欧洲遭遇限制。

公司周四收报4.20美元，盘前升3%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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