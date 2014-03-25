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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 21:36 BJT

美国热股：迪斯尼以5亿美元收购Maker Studios，股价盘初小涨

路透3月25日 - 迪士尼 同意以5亿美元收购Maker Studios，后者是YouTube的最大网络之一。该交易将使迪斯尼成为一家主要的在线视频分销商，并吸引更多青少年消费该公司的产品。

迪士尼股价周二盘初上涨0.6%，报79.97美元。(完)
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