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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 21:48 BJT

美国热股：苏格兰皇家银行将出售美国零售业务，股价上涨逾1%

路透3月25日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士的话报导，苏格兰皇家银行(RBS) 与三井住友金融集团 初步协商出售旗下美国零售业务Citizens一事。

苏格兰皇家银行股价周二上涨1.28%，报10.22美元。(完)
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