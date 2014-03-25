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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 21:52 BJT

美国热股：汽车餐馆运营商Sonic大涨近10%，因业绩好于预期

路透3月25日 - 汽车餐馆连锁运营商Sonic 周二公布的第二季获利好于预期，得益于同店营收增长1.4%。

至少有四家券商上调其股票的目标价。

该公司股价周二早盘大涨9.2%，报22.84美元。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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