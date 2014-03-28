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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 21:16 BJT

美国热股：黑莓亏损远低于预期，股价盘前大涨近7%

路透3月28日 - 加拿大智能手机厂商黑莓 周五公布季度亏损远小于预期，提振公司股价飙升近7%，尽管智能手机销量继续下滑。

黑莓股价在盘前交易中大涨6.7%报9.66美元。(完)
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