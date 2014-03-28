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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 21:32 BJT

美国热股：沃尔玛起诉Visa索赔50亿美元，股价盘初微涨

路透3月28日 - 全球零售巨头沃尔玛(Wal-Mart Stores) 本周起诉信用和借记卡公司Visa 并索赔50亿美元，称该公司收取的刷卡费过高。而数月前，沃尔玛选择退出商家与Visa和万事达卡 之间集体诉讼达成的和解。

沃尔玛股价周五早盘微涨0.08%，报76.2美元。(完)
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