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市场报道 | 2014年 3月 28日 星期五 21:34 BJT

美国热股：Twitter将发布一款移动广告产品，股价盘初小涨

路透3月28日 - 据彭博引述消息人士报导，Twitter 计划在未来数周发布一款移动广告产品， 通过该产品，应用开发商可以鼓励用户下载他们的软件。

Twitter股价周五早盘上升0.26%，报46.44美元。(完)
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