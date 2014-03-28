美国热股：葛兰素史克在美召回药品，股价盘初上升

路透3月28日 - 英国制药商葛兰素史克 在美国和波多黎各全部召回非处方减肥药Allis，因消费者称在一些药瓶内发现有其他药的药片和药丸。这对该公司又是一记打击，该产品曾被吹捧有获得巨大成功的潜力，但几年来销售情况却令人失望。