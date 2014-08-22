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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 21:31 BJT

美国热股：Ross Stores盘初上涨4.3%，此前多家券商上调其目标价

路透8月22日 - 至少四家券商上调Ross Stores 目标价，该折扣零售商周四公布的第二季营收和获利好于预期，因“价值型消费者”青睐其服饰和配饰等产品。

Suntrust Robinson Humphrey分析师称，本季势头逐渐增强“对后半年是个正面指标”。

Ross Stores股价盘初大涨4.3%。(完)
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