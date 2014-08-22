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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 21:31 BJT

美国热股：Salesforce.com盘初大涨5.6%，此前上调全年财测

路透8月22日 - Salesforce.com 公布的季度营收好于预期，受助于销售和市场营销软件的需求升温。该公司并上调全年获利和营收预估。

Salesforce.com股价盘初上涨5.6%。(完)
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