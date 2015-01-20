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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 22:42 BJT

美国热股：亚马逊计划出品电影，股价早盘上涨

路透1月20日 - 亚马逊(Amazon.com) 周一称，计划每年出品接近12部电影，在剧场播放，随后可能在两个月内在Prime video服务上线。好莱坞影片在该服务上线通常要等一年左右。

亚马逊股价周二早盘上涨0.34%，报291.74美元。(完)
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