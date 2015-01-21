版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 22:37 BJT

美国热股：IBM第四季营收和2015年财测均逊于预期，股价盘初下挫

路透1月21日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二公布的第四季业绩以及2015年的新获利目标均逊于分析师预期，公司疲于应对其服务器和存储产品需求萎缩的局面。

IMB股价周三盘初下挫约1.9%，报154美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐