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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 22:46 BJT

美国热股：ASML第四季财报好于预期，股价盘初上扬1.38%

路透1月21日 - ASML HOLDING NV 第四季业绩高于预期，称存储芯片制造商需求比预期强劲。该集团公布第四季净获利3.05亿欧元(3.5304亿美元)，营收14.9亿，好于分析师预期的2.21亿欧元和13.1亿。

ASML HOLDING股价周二收报103.81美元，盘初上扬1.38%，报105.24美元。(完)
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