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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 22:41 BJT

美国热股：媒体报导称三星计划收购黑莓股份，黑莓盘初大涨

路透1月22日 - 加拿大Financial Post报导称，韩国三星电子 正积极推进大举收购黑莓 股份的计划，虽然两公司本周都发布声明否认在进行此类计划。

黑莓股价周四盘初大涨3.5%，报10.28美元。(完)
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