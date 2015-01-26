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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 22:53 BJT

美国热股：AT&T拟收购NII Holding墨西哥无线业务，AT&T股价盘初小跌

路透1月26日 - 美国电话电报公司(AT&T) 称将以18.75亿美元的价格，收购破产企业NII Holding 在墨西哥的无线业务。

AT&T股价上周五收报33.37美元，盘初下跌0.72%，报33.13美元(完)
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