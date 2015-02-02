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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 22:33 BJT

美国热股：淡水河谷2015年派息计划不及2014年一半，股价下滑

路透2月2日 - 巴西矿商淡水河谷 周五提议今年派息20亿美元，不及2014年42亿美元的一半，因铁矿石和其他金属价格下跌。

在美国上市的淡水河谷股价周一早盘下跌0.28%，报7.01美元 。(完)
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