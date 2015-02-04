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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 22:51 BJT

美国热股：摩托罗拉解决方案第四季获利好于预期，股价盘初上扬1.72%

路透2月4日 - 手机和对讲机制造商摩托罗拉解决方案 公布的第四季度获利好于预期，受益于运营费用降低的影响。

该公司股价周三美国早盘上扬1.72%，报65.11美元。(完)

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