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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 22:39 BJT

美国热股：摩托罗拉解决方案打算出售，股价早盘急升5.85%

路透2月9日 - 据彭博引述知情人士报导，对讲机和无线电系统制造商摩托罗拉解决方案 考虑出售。

买家可能包括私募股权公司，以及美国国防设备企业雷神(Raytheon) ，霍尼韦尔(Honeywell) 和General Dynamics Corp 等。

该公司股价周一在美国早盘急升5.85%，报68.4美元。(完)
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