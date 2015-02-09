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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 22:40 BJT

美国热股：摩根大通下调美国铝业评级和目标价，后者股价盘初重挫

路透2月9日 - 摩根大通证券将美国铝业 股票评级由“加码”下调至“中性”，将其目标价由20美元下调至18.50美元，称铝市场基本面恶化且全球需求减弱。

美国铝业股价周一美国盘初重挫3.6%，报15.97美元。(完)
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