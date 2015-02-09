美国热股：高通将向中国发改委支付10亿美元罚金，股价盘初大涨

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透2月9日 - 上周高通 与中国监管机构就反垄断调查的磋商取得了重大进展。美国移动芯片制造商高通可能向中国支付创纪录的约10亿美元罚金，用于了结后者对其已进行14个月的反垄断调查。
一位消息人士称，该项和解可能最快在周一公布，和解方案中高通还可能将其在中国的专利费下调约三分之一。
高通周一盘初股价大涨逾3%，报68.38美元。(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。