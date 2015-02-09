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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 22:37 BJT

美国热股：高通将向中国发改委支付10亿美元罚金，股价盘初大涨

路透2月9日 - 上周高通 与中国监管机构就反垄断调查的磋商取得了重大进展。美国移动芯片制造商高通可能向中国支付创纪录的约10亿美元罚金，用于了结后者对其已进行14个月的反垄断调查。

一位消息人士称，该项和解可能最快在周一公布，和解方案中高通还可能将其在中国的专利费下调约三分之一。

高通周一盘初股价大涨逾3%，报68.38美元。(完)
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