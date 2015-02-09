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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 22:35 BJT

美国热股：阿里巴巴向魅族投资5.9亿美元，股价盘初持稳

路透2月9日 - 中国阿里巴巴集团 周一表示，将以5.9亿美元购买国内智能手机生产商魅族的少数股权，将硬件增长策略扩展至移动设备领域。

阿里巴巴股价周一美国盘初微升0.1%，报85.78美元。(完)

(编译 李春喜 审校 李军)
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